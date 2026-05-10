【陸上】久保凛が大粒の涙　実業団デビュー戦は２分７秒４７「走り出しから動いていない感じ」

陸上の木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）で、社会人デビュー戦を迎えた久保凛（積水化学）が大粒の涙を流した。

東大阪大敬愛高を卒業した久保は、今春から積水化学に入社。女子陸上部に所属しつつ、クラブチームの「ＴＷＯＬＡＰＳ」で男子８００メートルの元日本記録保持者である横田真人コーチの指導を受けている。

昨年末に右足を疲労骨折した影響もあり、この日が今季初戦。積水化学のユニホームを身にまとった初レースだったが、序盤からスピードに乗ることができず、後半に失速。２分７秒４７で３組６位だった。ゴール後には大粒の涙を流した。レース後には体調不良で取材に応じることができなかった。

横田コーチは「３月中旬ぐらいポイント練習をして、順調にトレーニングできていた。本人の感覚も含めて悪くない状態で初戦は来れたかなと思っていて、昨日も悪くない状態だった」と振り返るが、久保自身の日本記録から約８秒遅れるタイムとなった。「ちょっと走り出しから動いていない感じで、前半にうまくリズムをつかめないまま後半に引きずってしまったレースになった」と語った。

今季の久保はアジア大会と世界ジュニア選手権の優勝を目標に設定。この悔しさを次に生かすことはできるか。