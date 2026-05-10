【fitfit】ハンズフリーやオンオフ使えるシューズなどシーン別3選

あたたかくなり洋服と同様に靴も季節に応じて衣替え。fitfitのシューズは、歩きやすさを追求しながら上質で洗練された大人のためのシューズがそろいます。外反母趾にも優しい設計で、とことん足のことを考えた靴選びが可能です。サイズが合わなければ、送料無料で交換も可能というのも魅力です。今回は、旅行や梅雨時期にも安心な撥水シューズについてオススメの3アイテムをご紹介します。

撥水ハンズフリースニーカー651 (ブラック×ブラック)

価格：14,850円（税込）

進化した履き心地を日常に取り入れられる新モデルのハンズフリースニーカーです。立ったまま簡単に脱ぎ履きできる利便性はそのままに、グリップ力や屈曲性が高いので歩行も安定します。

約4.5cmヒールながら快適な履き心地。脚長効果も期待できますよ。足にやさしい設計と抗菌防臭機能、着脱しやすい構造で、日常からお出かけまで幅広く活躍する一足です。

※完全防水ではありません。

※濡れた路面では乾いた路面よりも滑りやすくなります。雨天などで濡れた路面を歩く場合は、転倒などの危険がありますので、十分ご注意ください。

ALAND×MOM’S TOUCH初コラボ！韓国カルチャー満載の限定アイテムが登場

撥水バイカラーパンプス301

価格：13,750円（税込）

きちんと感を演出できる定番の撥水バイカラーパンプスがリニューアルしました。雨の日も晴れの日も快適に歩けるストレッチ素材を採用し、外反母趾にもやさしいスクエアトゥで指先のゆとりとモードな印象を両立します。

軽量で安定感のある3in1ソールや弾力性のある構造が歩行をサポート。洗練されたバイカラーデザインで、日常から通勤まで幅広く活躍します。きちんとしたシーンで履き心地も重視したいときにも便利なアイテムです。

※完全防水ではありません。

※濡れた路面では乾いた路面よりも滑りやすくなります。雨天などで濡れた路面を歩く場合は、転倒などの危険がありますので、十分ご注意ください。

透湿防水スリッポンスニーカー550(シャンパン)



価格：15,950円（税込）

やわらかなニット素材に透湿防水機能を備えたハンズフリースニーカーです。スリッポン仕様で脱ぎ履きがスムーズにでき、軽やかで快適な履き心地を実現します。ワイド設計ながら足が泳ぎにくく、高いフィット感をキープ。

弾むようなクッション性の厚底ソールが安定した歩行と脚長効果を両立します。通気孔や抗菌防臭メッシュで靴内環境も清潔に保ち、上品な艶感のニットがきれいめな印象を演出。

雨の日から晴れの日まで活躍する一足です。

※完全防水ではありません。

※濡れた路面では乾いた路面よりも滑りやすくなります。雨天などで濡れた路面を歩く場合は、転倒などの危険がありますので、十分ご注意ください。

いかがでしたか。シーンに応じて好みのアイテムを見つけてみてくださいね。