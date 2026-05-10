◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)

5度目の先発マウンドにあがっているドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。5回3失点で、勝利投手の権利を手に降板となりました。

初回は三者凡退に抑えるも、2回に巨人・平山功太選手の先制タイムリーを浴びた櫻井投手。3回にはカリステ選手のソロHRで試合を振り出しに戻すも、4回にはダルベック選手の勝ち越し2ランを浴びました。それでも直後の4回裏には鵜飼航丞選手が同点2ラン。試合を振り出しに戻していました。

そんな中、櫻井投手は5回の先頭で迎えた浦田俊輔選手のヒットを浴び、続く対する先発・森田駿哉投手に四球を与えてしまいます。続く吉川尚輝選手は空振り三振とするも、続くキャベッジ選手のゴロの間には2アウト1、3塁のピンチ。それでも続く丸佳浩選手を空振り三振に取り、ガッツポーズを見せました。

さらに5回裏には、再び打線が奮起。対する巨人先発・森田駿哉投手の前に連打と送りバントで1アウト2、3塁の好機をつかみます。マウンドは2番手・船迫大雅投手にスイッチ。それでも犠牲フライで勝ち越しに成功し、櫻井投手に初勝利の権利が訪れています。