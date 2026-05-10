年金分割とは、離婚をした際、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の実績を、「多いほうから少ないほうへ」分割して分ける制度です。夫のほうが稼いでいる（年金を納めている額が多い）場合、妻側は「夫の年金の50％を受け取れる」と考えるかもしれません。しかし、この考えは誤りです。年金ルールの注意点について、とある夫婦の事例をもとにみていきましょう。

我慢の限界…77歳にして離婚を決意した女性

都内に住むヨウコさん（仮名・77歳）。20代で会社員として働いたのち、夫・オサムさん（74歳）と結婚。その後はオサムさんの扶養に入っていた時期もあれば、パートタイマーとして働き厚生年金に加入していた時期もありました。

一方、夫のオサムさんは絵に描いたようなモーレツ社員。定年後も再雇用で70歳まで働き続け、家族を養ってきました。しかし、そんなオサムさんもついに完全リタイアの時を迎えます。

「旦那が70歳まで働いていたんだから、老後は安泰ね」

周囲からはそう羨ましがられたヨウコさんでしたが、現実は理想とはほど遠いものでした。これまでは「夫は仕事で家にいないのが当たり前」という生活リズムでしたが、夫が毎日のようにリビングにいる生活に、ヨウコさんは言いようのない違和感を覚えるようになります。

やがて、家事のやり方やテレビのチャンネルといった些細なことから諍いが絶えなくなり、ヨウコさんは「離婚」を意識するようになったそうです。

離婚すると「夫の厚生年金の50％」が受け取れる？

77歳という高齢での独り立ち……ヨウコさんの不安は、離婚後の生活費でした。

「今の自分の年金だけでは、一人で暮らしていくのは心許ない……」

そんな時、ヨウコさんは「離婚時の年金分割」という情報を耳にします。

離婚すれば、夫の厚生年金の50％を妻が受け取れる――

ヨウコさんはこの情報を、「夫の厚生年金の半分がそのまま自分のものになる」と解釈したのです。

オサムさんの厚生年金加入期間は45年。それに対し、ヨウコさんの厚生年金加入期間は合計で10年程度です。当然、オサムさんの老齢厚生年金額はヨウコさんよりはるかに高額でした。

「夫の厚生年金が150万円くらいだから、分割すれば75万円は増えるはず。それなら一人でも十分にやっていける」

年金は75万円増えるはずじゃ…ヨウコさんの誤算

そう確信したヨウコさんは、ついに夫に離婚を切り出します。するとオサムさんも、退職後に妻の態度が急変し、自宅での日々が息苦しくなっていたらしく、離婚は思いのほかあっさりと成立したそうです。

離婚後に年金分割の手続き（標準報酬改定請求）も済ませ、分割後の新しい年金額が振り込まれるようになりました。

しかし、実際に増えた年金額の合計は年間で約45万円程度。年金分割を知った際に予測した75万円より30万円近くも少なかったのです。これは何故でしょうか。

「年金分割」の盲点

45万円しか増えなかった理由、それは「年金分割のルール」によるものでした。

まず、分割の対象となるのは「夫が受け取っている厚生年金の総額の半分」ではありません。老齢厚生年金の全体ではなく、現役時代の給与に応じて決まる「報酬比例部分」のみが分割の対象となります。

また、結婚前の独身時代や、離婚後に働いた期間の記録は含まれません。対象となるのは「婚姻期間中」の記録のみです。

そして婚姻期間中、夫婦ともに厚生年金に加入していた場合、両者の厚生年金加入記録を合計し、そのうえで最大50％ずつ分割することになります。

ヨウコさんの場合、このルールに従って分割した結果、報酬比例部分としての増額分は「55万円」となったのでした。

しかし、実際に増えた年金の合計額は55万円ではなく45万円です。

報酬比例部分は55万円増えたが、実際には45万円しか増えていない…

実は、ここに年金ルールの盲点があります。

差額の10万円の正体、それは「振替加算」の消滅です。

ヨウコさんの老齢基礎年金には、これまで年間約10万円の「振替加算」がついていました。これは、大正15（1926）年4月2日から昭和41（1966）年4月1日までに生まれた人を対象とした加算で、主に専業主婦に加算されます。

「振替加算」が消滅したワケ

この加算を受けるには条件があります。その一つが「本人の厚生年金加入期間が20年（240ヵ月）未満であること」です。

ヨウコさん自身の実際の加入期間は10年程度。本来であれば条件を満たし、一生涯この10万円を受け取れるはずでした。ところが、年金分割を行うと、分割によって分け与えられた期間も「自分の厚生年金加入期間」としてカウントされてしまうのです。

年金分割を受けた結果、ヨウコさんの厚生年金加入期間はそのみなし期間を含めて20年以上として計算されることに。こうしてヨウコさんが振替加算を受け取る権利は消滅してしまったのでした。

年金分割によって報酬比例部分が55万円増えた一方、振替加算10万円が消滅した結果、実際には45万円しか増えていない……これが、ヨウコさんの年金が「当初の想定より少なかった」理由の全貌でした。

“自分に都合の良い解釈”は後悔のもと

年金分割にはルールがあります。特に、振替加算がついている人は、分割によって受給額が相殺されるリスクもあるため要注意です。

離婚を検討する際、分割後の記録や見込額がどのようになるかを知るため、まずは年金事務所で「年金分割のための情報提供」を依頼しましょう。

「もらえるはずだった年金がない」という悲劇を防ぐためにも、まずは冷静に、正確な情報を集めることをおすすめします。



五十嵐 義典

特定社会保険労務士／CFP

株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役