吉瀬美智子、9歳次女の“独特センス”光る書作品が話題「秀逸です」「個性的で素敵な作品」
俳優の吉瀬美智子（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。次女（9）のユーモアあふれる書作品を披露した。
【写真多数】「秀逸です」9歳次女の“独特センス”光る書作品を披露した吉瀬美智子
吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」と、次女の作品4つを紹介。それぞれ「母の日」「カレーうどん」などといったワードやかわいらしいイラストが半紙いっぱいに書かれている。
中華麺「ビャンビャン麺」に使われる難読漢字も披露しており、吉瀬は「どうやらお腹が空いていたみたい 独特なワードセンス、ビャンビャン最高」と娘のセンスを褒め称え、「だいすき 母」と記された作品を手にした自撮りショットも披露した。
この投稿には、「秀逸です」「個性的で素敵な作品ですね」「お上手」「良き母に素敵な娘」などと反響が寄せられている。
吉瀬は、2010年12月に10歳年上の一般男性と結婚。13年7月に第1子女児、16年10月に第2子女児を出産するも、21年4月に離婚を発表した。
【写真多数】「秀逸です」9歳次女の“独特センス”光る書作品を披露した吉瀬美智子
吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」と、次女の作品4つを紹介。それぞれ「母の日」「カレーうどん」などといったワードやかわいらしいイラストが半紙いっぱいに書かれている。
中華麺「ビャンビャン麺」に使われる難読漢字も披露しており、吉瀬は「どうやらお腹が空いていたみたい 独特なワードセンス、ビャンビャン最高」と娘のセンスを褒め称え、「だいすき 母」と記された作品を手にした自撮りショットも披露した。
この投稿には、「秀逸です」「個性的で素敵な作品ですね」「お上手」「良き母に素敵な娘」などと反響が寄せられている。
吉瀬は、2010年12月に10歳年上の一般男性と結婚。13年7月に第1子女児、16年10月に第2子女児を出産するも、21年4月に離婚を発表した。