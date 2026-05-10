老後資金への不安から、「少しでも増やしたい」と投資に関心を持つ人は少なくありません。低金利が続く中、預貯金だけでは資産が増えにくいという現実もあります。しかし、投資はあくまでリスクを伴うものです。特に老後が近づいたタイミングでの運用は、失敗した場合のリカバリーが難しく、慎重な判断が求められます。

「少し増えればいい」…老後直前に始めた投資がもたらした変化

東京都内に住む鈴木さん（仮名・64歳）。定年を目前に控え、年金見込み額は月約23万円。退職金を含めた金融資産は約3,200万円でした。

「数字だけ見れば、何とかなるとは思っていました。でも、“余裕がある”とは言えない」

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、可処分所得が月約22万1,544円に対し、消費支出は約26万3,979円と赤字構造が一般的です。つまり、年金だけでは生活費を賄えず、貯蓄の取り崩しが前提となるケースが多いのです。

「このままだと、いずれ減っていくだけ。少しでも増やせれば安心できると思いました」

そう考えた鈴木さんは、投資を始める決意をします。きっかけは、インターネットの記事と知人の話でした。

「最近は投資をやっている人が多いし、長期で持てば大丈夫だという話も聞いていました」

最初は、投資信託を毎月数万円積み立てるところからスタートしました。いわゆる“王道”の始め方です。しかし、相場が上昇した局面で、鈴木さんの意識は変わっていきます。

「思ったより簡単に増えるな、と感じてしまったんです」

数ヵ月で評価額が増えたことで、「もう少し資金を入れれば、さらに効率よく増やせるのではないか」という考えが浮かびました。

やがて、まとまった資金を一度に投じるようになります。さらに、個別株やテーマ型ファンドにも手を広げていきました。

「“少し増えればいい”という気持ちだったはずなんですが、いつの間にか“もっと増やしたい”に変わっていました」

転機は、ある銘柄への“追加投資”でした。

一度利益が出たことで自信を持った鈴木さんは、「今のうちに資金を増やせば効率よく運用できる」と考え、徐々に投資額を増やしていきます。

そして最終的には、まとまった金額を一つの銘柄に集中させました。しかし、その直後から価格は思うように伸びず、徐々に下落していきました。

「最初は一時的なものだと思っていました。でも、下がり続けて…」

含み損が拡大する中で、鈴木さんは冷静さを失っていきます。

「ここで売ったら損が確定する。戻るまで待とうと思いました」

「取り戻そうとして、さらに失った」…想定外の減少

しかし、さらに下落が続いたことで、今度は「早く戻さなければ」という焦りに変わりました。

一部を売却し、別の銘柄に乗り換える。いわゆる“損失を取り返すための取引”です。結果として、損失はさらに広がりました。

「気づいたときには、数百万円単位で減っていました」

こうした行動は、投資の基本とされる「長期・積立・分散」とは逆の動きでした。金融庁も、『NISA早わかりガイドブック』などで「長期・積立・分散投資を組み合わせることで安定的な資産形成が期待できる」と示しており、実際に制度もその考え方を前提に設計されています。ただし、これらの手法は価格変動に耐えられる時間的余裕がある場合に有効とされます。

老後直前の資産では、同じ戦略でも心理的な耐性が大きく異なります。高齢期においては金融資産の安全性や流動性の確保が重要とされており、過度なリスクテイクには注意が必要です。

「頭では分かっていたはずなんですが…実際に下がると、冷静ではいられませんでした」

現在、鈴木さんは投資額を大幅に縮小し、残った資産の運用方針を見直しています。

「増やそうとして始めたのに、逆に減らしてしまった。それが一番悔しいです」

一方で、この経験を通じて得た気づきもありました。

「自分がどこまでのリスクに耐えられるのか、分かっていなかったんだと思います」

老後資金の運用は、「増やすこと」だけでなく、「減らさないこと」も重要です。特に、取り崩しが前提となる年代では、そのバランスが生活に直結します。

「今は、“守ること”を優先に考えています」

鈴木さんの言葉には、苦い経験を経た現実感がにじんでいました。