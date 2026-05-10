＜ワタシは悪くない！＞「カスハラしてる…」非常識すぎてドン引きです【第4話まんが：リサの気持ち】
私はリサ（32）。8歳、5歳、2歳の息子を育てています。私は正直、チヒロちゃんのことが苦手です。私たち自身が同い年で、3人とも同い年の息子がいるから、最初は仲よくしていました。けれども、母親としてどうなんだと思う行動ばかりするんです。あまりにも子どもを見ないので長男の同級生ママからも嫌われているし、きっと次男の同級生ママからも嫌われているとは思いますが、おしゃべりが好きで気さくだからなのか、ママ友はいるようです。
スーパーで、チヒロちゃんが店員さんに怒鳴っているところを目撃しました。
最初は仲よくしていたのですが、チヒロちゃんは全く自分の子どもを見ていないのです。しかも、子どもは迷惑行為ばかりするんです。「注意してよ！！」という気持ちでチヒロちゃんを見ると、いつもスマホをいじっているか、ママ友と話しているのです。
あんなに子どもから目を離せる母親っているでしょうか……。けれどみんな、何も言わないのです。みんなが無言で離れていく中、おしゃべりが好きだからなのかなぜか友だちはいて、1人になっている様子は見たことがないから摩訶不思議。
チヒロちゃんは自分の子どもを全く見ません。公園に子どもを連れてきて、あとは放置。習い事に連れていってもあとは放置。スマホをいじったりママ友とおしゃべりをしたりしています。普通、おしゃべりしていても子どものことは見ていますよね。それすらしないんです。チヒロちゃんのせいで、男3人きょうだいがいると「あんな感じ」だと思われることがなにより我慢できないのです。そんなチヒロちゃん、スーパーでカスハラをしていました。自分の子どもが傷つけられたら怒るんだ。人の子のことは傷つけるくせに。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
スーパーで、チヒロちゃんが店員さんに怒鳴っているところを目撃しました。
最初は仲よくしていたのですが、チヒロちゃんは全く自分の子どもを見ていないのです。しかも、子どもは迷惑行為ばかりするんです。「注意してよ！！」という気持ちでチヒロちゃんを見ると、いつもスマホをいじっているか、ママ友と話しているのです。
あんなに子どもから目を離せる母親っているでしょうか……。けれどみんな、何も言わないのです。みんなが無言で離れていく中、おしゃべりが好きだからなのかなぜか友だちはいて、1人になっている様子は見たことがないから摩訶不思議。
チヒロちゃんは自分の子どもを全く見ません。公園に子どもを連れてきて、あとは放置。習い事に連れていってもあとは放置。スマホをいじったりママ友とおしゃべりをしたりしています。普通、おしゃべりしていても子どものことは見ていますよね。それすらしないんです。チヒロちゃんのせいで、男3人きょうだいがいると「あんな感じ」だと思われることがなにより我慢できないのです。そんなチヒロちゃん、スーパーでカスハラをしていました。自分の子どもが傷つけられたら怒るんだ。人の子のことは傷つけるくせに。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと