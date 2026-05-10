「心技体をフル回転」黄金世代・河本結が初メジャー制覇 猛追の鈴木愛ら振り切る
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが終了した。首位と1打差で出た黄金世代の河本結が1イーグル・4バーディ・4ボギーの「70」をマーク。トータル1オーバーで逆転し、初のメジャー制覇を果たした。
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1番をバーディで滑り出すと、5番パー5ではイーグルを奪取して一気に単独トップに躍り出た。そこからはボギーが目立ち、終盤で首位に並ばれたものの、17番でのバーディで再び単独首位に。最終18番では貫禄のバーディ締めで大ギャラリーからの拍手喝采を浴びた。優勝スピーチでは、「この4日間、本当にタフなコースで、心技体をフル回転させました。こうして自分の力を発揮することができてすごく自信になりましたし、うれしく思います」と笑顔を見せた。さらに「一生懸命頑張って疲れたので、全身にサロンパスを貼って寝たいと思います」と、特別協賛の久光製薬の商品名を挙げ、ギャラリーの笑いを誘った。トータル3オーバー・2位に15番でホールインワンを達成するなど猛追した鈴木愛。トータル4オーバー・3位に荒木優奈、トータル5オーバー・4位タイには金澤志奈と桑木志帆が入った。女王・佐久間朱莉はトータル7オーバー・6位タイ。菅楓華はトータル16オーバー・42位タイだった。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝した河本は3000万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：河本結（+1）2位：鈴木愛（+3）3位：荒木優奈（+4）4位：金澤志奈（+5）4位：桑木志帆（+5）6位：佐久間朱莉（+7）6位：大久保柚季（+7）6位：福山恵梨（+7）9位：テレサ・ルー（+9）9位：サイ・ペイイン（+9）
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