「もうこんなおっきいの!!!」益若つばさ、成人迎えた息子との2ショットに反響「つーちゃんにめっちゃそっくり」「いつまでも若くて可愛いお母さん」

「もうこんなおっきいの!!!」益若つばさ、成人迎えた息子との2ショットに反響「つーちゃんにめっちゃそっくり」「いつまでも若くて可愛いお母さん」