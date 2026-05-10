「もうこんなおっきいの!!!」益若つばさ、成人迎えた息子との2ショットに反響「つーちゃんにめっちゃそっくり」「いつまでも若くて可愛いお母さん」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。「息子が18歳になりました！」と報告し、誕生日パーティーでの2ショットを公開した。
【写真】「もうこんなおっきいの!!!」成人迎えた息子との2ショットを披露した益若つばさ
益若は「世の中的には一応成人??全国の18歳の親御さんとお子さんは成人の感覚あるのかな？やっぱりまだ20歳がしっくりきちゃうなー」と、まだ息子が成人を迎えた実感が湧かない様子。
進路に悩む高校3年生の母親であることについて、「人生の分岐点なので、毎日悩んだり話し合ったりしながら過ごしてるけど、幼い頃の子育てとはまた全然違う個の人間としての難しさが、、！」「可愛いけどもう子どもじゃなくて立派な一人の人間や」と苦悩を明かしつつ、「私は息子くらいの年齢で今のお仕事を始めて、ふわっと楽しいことと人に喜ばれることを選んでたら今に行き着いたから人にかっこいいことは言えないけど、どの選択でも楽しくてやり甲斐のある人生になったらいいな」と母としての思いをつづった。
そのほか投稿では、プレゼントのスニーカーに喜ぶ息子の姿や、かわいらしいケーキと豪華な料理が並ぶにぎやかな誕生日パーティーの様子を公開している。
親子愛にじむこの投稿には、「おめでとうございます」「もうこんなおっきいの!!!」「生まれた時から知ってるから、涙涙」「親戚のおばちゃん感覚で見てたので時の流れを早く感じます」「口角がつーちゃんにめっちゃそっくり」「つーちゃんみたいにいつまでも若くて可愛いお母さんになりたいです」などの声が寄せられている。
【写真】「もうこんなおっきいの!!!」成人迎えた息子との2ショットを披露した益若つばさ
益若は「世の中的には一応成人??全国の18歳の親御さんとお子さんは成人の感覚あるのかな？やっぱりまだ20歳がしっくりきちゃうなー」と、まだ息子が成人を迎えた実感が湧かない様子。
進路に悩む高校3年生の母親であることについて、「人生の分岐点なので、毎日悩んだり話し合ったりしながら過ごしてるけど、幼い頃の子育てとはまた全然違う個の人間としての難しさが、、！」「可愛いけどもう子どもじゃなくて立派な一人の人間や」と苦悩を明かしつつ、「私は息子くらいの年齢で今のお仕事を始めて、ふわっと楽しいことと人に喜ばれることを選んでたら今に行き着いたから人にかっこいいことは言えないけど、どの選択でも楽しくてやり甲斐のある人生になったらいいな」と母としての思いをつづった。
親子愛にじむこの投稿には、「おめでとうございます」「もうこんなおっきいの!!!」「生まれた時から知ってるから、涙涙」「親戚のおばちゃん感覚で見てたので時の流れを早く感じます」「口角がつーちゃんにめっちゃそっくり」「つーちゃんみたいにいつまでも若くて可愛いお母さんになりたいです」などの声が寄せられている。