3児の母・近藤千尋、娘におんぶされるショット公開「成長を実感する」「幸せが溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】モデルの近藤千尋が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘におんぶされる姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「頼もしすぎる」娘におんぶされる街中ショット
近藤は「ダンス終わりに上野へ」「姉妹が ママのことおんぶできる！と順番にしてくれた」とつづり、公園で娘におんぶされる様子を投稿。しっかりと母を背負う娘の微笑ましい姿を披露した。
さらにフィード投稿では、「ママをおんぶしたい！と無理無理！絶対無理！と思ってたら成長してるーーーーー」と、娘の成長を実感した様子をつづり、「これからもなるべく怒り散らかさないように 笑顔で優しいママでいよう。笑」と記している。
このほか、東京・上野の国立科学博物館で開催中の「超危険生物展」を家族で訪れたことや、少し早い母の日を祝ってもらい涙したことなども報告している。
この投稿に、ファンからは「娘さん頼もしすぎる」「成長を実感する」「写真から幸せが溢れてる」「なんかジーンときた」「最高の母の日ですね」「姉妹でおんぶしてくれるの可愛すぎる」「ちぴちゃん軽いから大丈夫」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「頼もしすぎる」娘におんぶされる街中ショット
◆近藤千尋、娘におんぶされるショット公開
近藤は「ダンス終わりに上野へ」「姉妹が ママのことおんぶできる！と順番にしてくれた」とつづり、公園で娘におんぶされる様子を投稿。しっかりと母を背負う娘の微笑ましい姿を披露した。
このほか、東京・上野の国立科学博物館で開催中の「超危険生物展」を家族で訪れたことや、少し早い母の日を祝ってもらい涙したことなども報告している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さん頼もしすぎる」「成長を実感する」「写真から幸せが溢れてる」「なんかジーンときた」「最高の母の日ですね」「姉妹でおんぶしてくれるの可愛すぎる」「ちぴちゃん軽いから大丈夫」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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