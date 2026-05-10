◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位からスタートした河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。最終１８番パー４で第２打をピン右１メートルにつけるスーパーショットでバーディー締め。ギャラリーを沸かせた。昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー通算５勝目。目標に掲げる年間女王へ、大きな弾みをつけた。１９９８年度生まれの「黄金世代」では畑岡奈紗、原英莉花、渋野日向子、勝みなみに続く５人目の国内メジャーＶとなった。「頭も体もフル回転させて戦った４日間でした」と河本は、難コースでタフな戦いを振り返った。

２打差の２位は鈴木愛（セールスフォース）。鈴木愛は、１５番でホールイン、１７番でイーグルの猛チャージで一時、２人は並んだ。河本は「リーディングボードを見ていませんでした。自分のプレーに集中していました。それが良かったと思います」と胸を張って話した。

１８番グリーンサイドでは、母の美由紀さん、男子レギュラーツアー２勝の弟、河本力（大和証券）も河本を見守った。ホールアウトした姉は、最愛の母と弟の姿を見つけると、抱擁した。

この日は母の日。

「日ごろから、すごく私を信じて支えてくれてて、私が一番、憧れの大好きな尊敬する母のように強く、たくましく、可愛くなれるように、私も日々、成長して過ごしていきたいなと思います。母には、ありがとう、と言いたいです」

母に最高のプレゼントを送った河本結は、感慨深い表情で話した。