ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私みたいに帰りたいと思える家を作ればいい」美人ママ友の強烈マウ… 「私みたいに帰りたいと思える家を作ればいい」美人ママ友の強烈マウント…周囲が気づいた彼女の本性 「私みたいに帰りたいと思える家を作ればいい」美人ママ友の強烈マウント…周囲が気づいた彼女の本性 2026年5月10日 15時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ママ友グループの中で、真紀だけが明らかに千鶴を見下しているような態度を取ってくるのです。他のママ友の愚痴には優しく聞いているのに、千鶴の話になると急に厳しくなる…。その差があからさまで、内心モヤモヤしている千鶴。ここから、千鶴が気づく真紀の本当の顔が明かされていくのです。>>【まんが】愛されマウントママ友の真相(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】愛されマウントママ友の真相 「病弱」という言葉を免罪符にして逃げていた義母…苦労し続けた義父が語る真実【義母と花見には行きません Vol.7】 水族館デートをドタキャンされた私…その後の一言と対応にモヤっとした理由【釣った魚にエサはやらん Vol.4】