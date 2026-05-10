映画コメンテーター・の有村昆さんが自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。

納車された、新型のテスラ・モデルY「ジュニパー」について、乗り心地や内装の本音を語りました。



【写真を見る】【 有村昆 】 「『テスラ』は『車』というよりは『テスラ』」 新型モデルY「ジュニパー」納車 「なめらかな、非常に芳醇な加速という感じ」





有村昆さんは東京・有明ガーデンの受け取り場所にカメラマンを務める息子さんと訪れ、「ドキドキする」と納車への興奮を語りました。地下駐車場に並ぶテスラ車群を目にし、「こんなに止まってんだ」と感嘆しました。







車内に乗り込むと、新しくなったナビ画面に「僕の知ってる時代のテスラとは違う」と目を輝かます。

ビルが3Dで表示される地図には「前のモデル3ではこんなことなかったのに。よくここまで作ったね」と感動を示しました。

初ドライブの印象については「なめらかな、非常に芳醇な加速という感じ。ぐーっと安定感のある加速だ」と語り、息子さんも「すごいスムーズで、揺れがない」と話しました。







後部座席に新設されたモニター、アンビエントライト、ガラス天井などの装備にも触れ、「全体的にクオリティが上がっている。かなり完成度が高い」と評価。

シートベンチレーションについては「前は穴が開いてなくてシートが蒸れるんですけど、今回から蒸れない」と明かしました。







一方、気になる点も正直に口にしました。「ミラーが小さくて後ろの窓も小さいので、デジタルバックミラーを付けないとかなり見づらい」と指摘し、「ハザードランプを物理ボタンで上に持ってくのがめんどくさい」とも漏らしました。

内装については「メルセデスのギラギラな感じが好きなので、ラグジュアリーな感じを味わわせてくれる、内装パッケージを付けてほしい」と本音を打ち明けました。







総じて、有村昆さんは「『テスラ』は『車』というよりは『テスラ』。未来的な感じとシンプルな感じが自分に合っている」と語り、FSD（フルセルフドライビング）の日本上陸にも強い期待を寄せました。今後はヨークハンドルやデジタルバックミラーの取り付け、マットゴールドへの外装ラッピングなどのカスタムも検討しているということです。







【担当：芸能情報ステーション】