タレントの若槻千夏が９日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。グラビアアイドル時代に最も恐れた大物ＭＣの名前を挙げた。

当時、同世代のグラドルが集まって「バラエティーの作戦会議」を開いていたと明かした若槻。「ライバルって認識がなくて、助け合い。“戦場”って今、笑いながら言ってるけど、戦場だったじゃないですか。芸人さんもグラビアイドルだからって、甘くない。誰も（助け舟）を出してくれないよ」と、同じひな壇に座っていた芸人も厳しかったと振り返った。

当時の番組の雰囲気も明かし、「ＭＣが笑ったら笑いますけど、笑いＭＣが全て。打ち合わせでさっきまで楽しんでたスタッフさんも現場でＭＣが笑わなかったら、笑わない」「マジでつらかった」とＭＣが絶対的な存在だったと証言した。

ゲストの東野幸治が「泣いてる子とかおった？」と聞くと、若槻は「私なんか帰り道めっちゃ泣きました」と告白して、東野と共演の指原莉乃のを驚かせた。

続けて「紳助さんの番組とか１回もうまくできないから、泣いて帰りました。紳助さんの番組、外見だけでも目立つようにしないと。何にもなく終わる日が多いから。ギャル度を増していくんです。そうするとツッコんでくれるじゃないですか。『何やねん！』って。それだけでテレビ映るから。それだけでいいやって思って、後はもう、めっちゃ受け身。紳助さんが私は一番つらかった」と当時、大物ＭＣだった島田紳助さんの名前を挙げた。

「面白くしてくれるが故に、きっかけに持っていくのがめっちゃ緊張…」とスタジオが盛り上がる話を提供することに苦労したといい、ハマったときは「めっちゃテンション上がるの。スタッフさんとかプロデューサーの人とかもエレベーターまで送ってくれるの」。指原が「うまくいった日は？えっ？」と驚くと、若槻は「うまくいかなかった日は、人っ子１人いないんですよ。めっちゃ怖かった…」と極端だった反応を明かしていた。