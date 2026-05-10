白石麻衣、卒業後の乃木坂46衣装を着たレア姿 梅澤美波とのオフショットに反響「現役の頃と変わらない美貌」
元乃木坂46で俳優の白石麻衣（33）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩である乃木坂46・梅澤美波（27）と、同グループの衣装を着た2ショットを公開した。
【写真】変わらない美貌！梅澤美波との激レアショットを披露した白石麻衣
白石は、9日に配信された自身のYouTubeチャンネル『my channel』と乃木坂46公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』とのコラボ動画に出演。卒業を控える梅澤と、グループの衣装倉庫で思い出＆本音トークを展開した。
動画では白石が“久保史緒里卒業コンサート衣装”と“34htシングル「Monopoly」CDTV衣装”を着用し、梅澤が“14thシングル「ハルジオンが咲く頃」制服”と“6thシングル「サヨナラの意味」FNS歌謡祭衣装”を着用。白石はそれぞれの衣装を着た2人のオフショットをインスタグラムで投稿した。
これを見たファンからは「まいやんまだまだ現役で通じるくらい本当衣装似合ってる」「まいやんが現役の頃と変わらない美貌すぎてやばい！」「まいやんの黒金衣装姿は強すぎる」「まいやんが久保さん卒コン衣装を着ている姿を見られる日が来るとは！」「二人揃ってどんだけ美やねん」「これは美人姉妹!!」など喜びの声が寄せられている。
【写真】変わらない美貌！梅澤美波との激レアショットを披露した白石麻衣
白石は、9日に配信された自身のYouTubeチャンネル『my channel』と乃木坂46公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』とのコラボ動画に出演。卒業を控える梅澤と、グループの衣装倉庫で思い出＆本音トークを展開した。
これを見たファンからは「まいやんまだまだ現役で通じるくらい本当衣装似合ってる」「まいやんが現役の頃と変わらない美貌すぎてやばい！」「まいやんの黒金衣装姿は強すぎる」「まいやんが久保さん卒コン衣装を着ている姿を見られる日が来るとは！」「二人揃ってどんだけ美やねん」「これは美人姉妹!!」など喜びの声が寄せられている。