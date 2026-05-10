横山裕、弟が「記憶なくなった」過去告白 医師「戻る可能性もありますし、戻らないことも」
SUPER EIGHT・横山裕が、9日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）に出演した。
【写真】横山裕に弟・充さんがサプライズ退場日プレゼント
放送日に45歳の誕生日を迎えた横山は、3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを訪れた。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫る回となった。末弟の充さんも駆けつけた。
その中で、セブを3兄弟で旅した理由について「次男が記憶なくなったからが大きかった」と明かされた。横山が29歳の時、母が死去。「そのショックで次男は記憶の糸を断ち切られてしまった」という。
医師からは「普通に生活したら戻る可能性もありますし、戻らないこともあります」と言われるも、その後「戻ったんです」と横山は明かし、「楽しい思い出つくることって大事なんやなと思いました」としみじみ語った。
ラストでは、末弟の充さんから横山へ、誕生日ケーキをサプライズプレゼント。感動的な光景となった。
【写真】横山裕に弟・充さんがサプライズ退場日プレゼント
放送日に45歳の誕生日を迎えた横山は、3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを訪れた。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫る回となった。末弟の充さんも駆けつけた。
その中で、セブを3兄弟で旅した理由について「次男が記憶なくなったからが大きかった」と明かされた。横山が29歳の時、母が死去。「そのショックで次男は記憶の糸を断ち切られてしまった」という。
医師からは「普通に生活したら戻る可能性もありますし、戻らないこともあります」と言われるも、その後「戻ったんです」と横山は明かし、「楽しい思い出つくることって大事なんやなと思いました」としみじみ語った。
ラストでは、末弟の充さんから横山へ、誕生日ケーキをサプライズプレゼント。感動的な光景となった。