バルサの10番を背負った者として ファティは自分より若いヤマルのメンタリティを絶賛「天賦の才があるし、集中力も凄い」
サッカー界の変化は激しい。バルセロナではFWアンス・ファティがリオネル・メッシが背負ってきた背番号10を引き継いだが、その後ファティは怪我で苦しいキャリアに。
現在ファティはモナコにレンタル移籍し、バルセロナの10番は自身よりも若いFWラミン・ヤマルが背負っている。当初はファティがバルセロナの主役になっていくかと思われたが、今ではすっかりヤマルが主役だ。
『beIN Sport』によると、ファティは怪我に苦しんできた自身の運命を受け入れるしかないと振り返っている。ヤマルの才能も絶賛していて、バルセロナの10番を背負った者としてヤマルのメンタリティを何よりも評価している。
ファティはスペイン代表でのプレイにも熱意を燃やしていて、2026W杯へのサプライズ招集についても「国を代表するのは大きな責任だけど、素晴らしい栄誉だ」と語っている。
招集となればヤマルとの共闘もあり得そうで、スペインサッカー界の主役になると考えられてきた2人が前線に揃う日をスペイン国民は待っているはずだ。