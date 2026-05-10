資産7億円の桐谷さん「NISAで買ってても、超高値つかみはだめ」 女性アナの持ち株にアドバイス
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。仕事仲間のフリーアナウンサー・佐田志歩の保有株について、アドバイスした。
【画像】気になる！女性アナの持ち株 まさかのマイナス58％超の爆損
佐田アナは「生涯保有だから大丈夫…！」とスクショを投稿。持ち株「OLC」が、マイナス30万8150円（−58.06％）と表示されている。
これに仕事の仲間の桐谷さんが「全然、大丈夫ではないでしょう？ いくら NISAで買ってても、超高値つかみはだめでしょう」と反応。これに佐田アナは「ごめんなさい…まさかここまで下がるとは当時は思いもしませんでした…」と嘆いた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】気になる！女性アナの持ち株 まさかのマイナス58％超の爆損
佐田アナは「生涯保有だから大丈夫…！」とスクショを投稿。持ち株「OLC」が、マイナス30万8150円（−58.06％）と表示されている。
これに仕事の仲間の桐谷さんが「全然、大丈夫ではないでしょう？ いくら NISAで買ってても、超高値つかみはだめでしょう」と反応。これに佐田アナは「ごめんなさい…まさかここまで下がるとは当時は思いもしませんでした…」と嘆いた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。