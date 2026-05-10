【KCON JAPAN】&TEAM、ファンと“キス超え”急接近 全6曲パフォーマンスに熱狂
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。
【写真多数】デニム衣装をまとい熱狂的なパフォーマンスを繰り広げた&TEAM
&TEAMは、「FIREWORK」「MISMATCH」「Bewitched」「オオカミ系男子（Wolf type）」「We on Fire」を披露。息のそろったダンスはもちろん、「桜色Yell」では美声を響かせたほか、客席で交流しながらパフォーマンスをするなど、距離感の誓い熱狂的なステージとなった。
さらに、客席のLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）とアイコンタクトする「ラッキーアイコンタクト」を実施。MAKI、FUMA、JOが、観客と至近距離でアイコンタクトを行い、最後まで続けられるか勝負した。
MAKIは、挑戦者にわたす全員のサイン入りポストカードにキスをしてからプレゼントする神対応っぷりを披露。FUMAは、男性ファンと長時間にわたって見つめ合い、Kに「キスを超えましたね」と感心されていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真多数】デニム衣装をまとい熱狂的なパフォーマンスを繰り広げた&TEAM
&TEAMは、「FIREWORK」「MISMATCH」「Bewitched」「オオカミ系男子（Wolf type）」「We on Fire」を披露。息のそろったダンスはもちろん、「桜色Yell」では美声を響かせたほか、客席で交流しながらパフォーマンスをするなど、距離感の誓い熱狂的なステージとなった。
MAKIは、挑戦者にわたす全員のサイン入りポストカードにキスをしてからプレゼントする神対応っぷりを披露。FUMAは、男性ファンと長時間にわたって見つめ合い、Kに「キスを超えましたね」と感心されていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。