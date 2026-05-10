King＆Princeが10日、都内でディズニープラス「King＆Princeがまちあわせ inLA」（6月配信開始）スペシャルローンチイベントに出席。ティアラ（ファンの総称）との思い出を話した。

ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す「待ち合わせミッション」に挑戦するトラベルバラエティー。台本と演出いっさいなしの等身大の素顔とリアクションが満載となっている。

番組の内容にちなみ、永瀬廉と郄橋海人が回答を合わせるミッションに挑戦。2人が初対面を果たしたのは「帝国劇場」と回答が合致。永瀬は「これは覚えてますよ。当時の舞台に見学に行ったと思ったら出させられた。当時の事務所あるある。そのときに一緒にパフォーマンスしたのが記憶の初対面」と舞台に飛び入り参加したのが記憶に残っていると話した。

郄橋は、そのときの永瀬の印象は「そのときの廉ってまだ人見知りが強くて、周りのメンバーがいる中で、後ろから見定められていた感覚を覚えている。にらまれてはないけどまだ信用されてないんだろうなと（思った）」と明かした。一方永瀬は「（郄橋は）当時からダンスが群を抜いていた。しゃべり方ほんわかしてるのに、踊るとゴリゴリやんと思った。ゴリゴリダンサーという印象」とダンスの高い実力が印象に残っていることを話した。