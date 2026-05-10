3児の母・中村仁美アナ、息子たちへの工夫たっぷり行事用弁当披露に反響「アイデア凄い」「栄養も盛り付けも完璧」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】フリーアナウンサーの中村仁美が5月9日、自身のInstagramを更新。息子たちへ作った弁当を披露した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「工夫がさすが」と話題の手作り弁当
中村は自身のソロショットなどとともに、「今日は長男のお弁当に加え次男の学校行事でソーセージ巻きも」とつづり、木製の曲げわっぱに詰められた弁当と、海苔で巻かれた3本のソーセージ巻きの写真を投稿。次男の学校行事ではおかずなしの指定があったと説明し、そこで「ワンハンドで食べられるようにカットせずそのまま」と工夫をしたことも記している。また、端から具材がのぞく様子に「断面が…」とユーモアたっぷりに付け加えている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりのお弁当で美味しそう」「ソーセージ巻きのアイデア凄い」「ワンハンドで食べられる工夫がさすが」「栄養も盛り付けも完璧」といった声が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「工夫がさすが」と話題の手作り弁当
◆中村仁美、長男への弁当＆次男へ手作り弁当公開
中村は自身のソロショットなどとともに、「今日は長男のお弁当に加え次男の学校行事でソーセージ巻きも」とつづり、木製の曲げわっぱに詰められた弁当と、海苔で巻かれた3本のソーセージ巻きの写真を投稿。次男の学校行事ではおかずなしの指定があったと説明し、そこで「ワンハンドで食べられるようにカットせずそのまま」と工夫をしたことも記している。また、端から具材がのぞく様子に「断面が…」とユーモアたっぷりに付け加えている。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷりのお弁当で美味しそう」「ソーセージ巻きのアイデア凄い」「ワンハンドで食べられる工夫がさすが」「栄養も盛り付けも完璧」といった声が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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