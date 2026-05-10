横山裕が、ミニアルバム『ROCK FOR YOU』を7月26日にリリース。また、同作を携えたソロライブツアー『ROCK FOR YOU LIVE TOUR』の開催も発表となった。

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本情報は、5月9日に東京 Zepp Hanedaで行われたライブ『ROCK TO YOU -LIVE CONTINUE-』にて発表されたもの。ミニアルバムは、前作の1stアルバム『ROCK TO YOU』と同様に“ロック”をテーマに掲げ、先行配信中の「ピストル」「感情迷子」にくわえ、5月5日、6日に大阪城ホールにて開催された『ROCK TO YOU -LIVE EMOTION-』で初披露された「ありがとう」を含む、横山自身が作詞を手がけた新曲7曲が収められる。

“ROCK FOR YOU”というタイトルには、昨年から変わらない“あなたへ届けたい”という思いが込められている。通常盤のボーナストラックには、横山が作詞し、安田章大（SUPER EIGHT）が作曲を手がけた「プリン」が新たなアレンジで収録される。

完全生産限定“FOR”盤と“TO”盤には、「ピストル」のミュージッククリップとメイキング映像、ジャケット撮影の舞台裏のほか、16年ぶりの凱旋公演となった大阪城ホール公演や、45歳の誕生日当日に開催されたZepp Haneda公演の舞台裏およびライブダイジェストを収録。作品制作の過程からステージ本番まで、横山の“今”をさまざまな角度から楽しめるものとなっている。

また、ソロライブツアーは8月18日のZepp Osaka Bayside公演を皮切りに、昨年より1都市増となる全国12都市18公演を、ギター1本とともに巡る。

・横山裕 コメント

昨年1年間ROCK TO YOUプロジェクトを駆け抜けて、ライブハウスの一体感に包まれた空気感の中毒になりました。今年もまた皆さんと音楽ができることを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）