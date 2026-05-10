「おそらく退団する」名将率いる昨季のセリエA王者が23歳日本人獲得に関心！「昨夏も代理人にアプローチを試みた」
パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏の去就が注目されている。取りざたされているのはプレミアリーグへの移籍だが、イタリア国内の強豪からの関心も気になるところだ。
移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は先日、鈴木が来季、プレミアでプレーする可能性が高いと報じた。優勝を決めたインテルのクリスティアン・キブ監督が、昨季パルマで指導した経験から鈴木を気に入っているとしながらも、クラブによる動きはないと伝えている。
これを受け、浦和レッズ時代にマンチェスター・ユナイテッドからオファーを受けた鈴木は、いよいよイングランドに挑戦かと騒がれている。だが、ナポリ専門サイト『AreaNapoli』は５月７日、名将アントニオ・コンテ率いるナポリが鈴木へ興味を再燃させていると報じた。
昨季のセリエAを制したナポリは昨夏、イタリアでのデビューシーズンで評価を高めていた鈴木を狙っているとうわさされた。ただ、最終的にヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチを獲得し、実現には至っていない。
しかし、AreaNapoliは「シーズン後にアレックス・メレトに別れを告げる可能性が非常に高いナポリは、パルマに所属する日本人守護神に再び戻ってきている」と報じた。
「昨季指導したキブも非常に気に入っている選手だ。昨夏もナポリはミリンコビッチ＝サビッチを獲得する前に、選手の代理人とクラブにアプローチを試みた」
同メディアは「2018年から在籍するメレトは、ミリンコビッチ＝サビッチとの競争でナポリから遠ざかるかもしれない。複数のクラブが関心を寄せている」と続けている。
「エクレム・コヌール記者が報じたように、スズキはおそらくパルマを退団するだろう。マンチェスター・ユナイテッド、インテル、ナポリがとても関心を抱いている。ただ、昨季からすでに狙ってきたナポリとは違い、キブは選手を称賛しているが、インテルは動いていない」
昨夏はメレトと競わせる守護神として鈴木への関心が伝えられたナポリだが、今度はそのメレトの後釜としてミリンコビッチ＝サビッチと競う存在を探しているというわけだ。そしてその候補として、以前から興味を抱いている鈴木に再注目したということだろう。
ただそれは、正守護神としてではなく、ミリンコビッチ＝サビッチと競う存在としての関心だ。パルマで経験を積み重ねてきている鈴木は、安定した出場機会を望むのではないだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
移籍市場に精通するマッテオ・モレット記者は先日、鈴木が来季、プレミアでプレーする可能性が高いと報じた。優勝を決めたインテルのクリスティアン・キブ監督が、昨季パルマで指導した経験から鈴木を気に入っているとしながらも、クラブによる動きはないと伝えている。
昨季のセリエAを制したナポリは昨夏、イタリアでのデビューシーズンで評価を高めていた鈴木を狙っているとうわさされた。ただ、最終的にヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチを獲得し、実現には至っていない。
しかし、AreaNapoliは「シーズン後にアレックス・メレトに別れを告げる可能性が非常に高いナポリは、パルマに所属する日本人守護神に再び戻ってきている」と報じた。
「昨季指導したキブも非常に気に入っている選手だ。昨夏もナポリはミリンコビッチ＝サビッチを獲得する前に、選手の代理人とクラブにアプローチを試みた」
同メディアは「2018年から在籍するメレトは、ミリンコビッチ＝サビッチとの競争でナポリから遠ざかるかもしれない。複数のクラブが関心を寄せている」と続けている。
「エクレム・コヌール記者が報じたように、スズキはおそらくパルマを退団するだろう。マンチェスター・ユナイテッド、インテル、ナポリがとても関心を抱いている。ただ、昨季からすでに狙ってきたナポリとは違い、キブは選手を称賛しているが、インテルは動いていない」
昨夏はメレトと競わせる守護神として鈴木への関心が伝えられたナポリだが、今度はそのメレトの後釜としてミリンコビッチ＝サビッチと競う存在を探しているというわけだ。そしてその候補として、以前から興味を抱いている鈴木に再注目したということだろう。
ただそれは、正守護神としてではなく、ミリンコビッチ＝サビッチと競う存在としての関心だ。パルマで経験を積み重ねてきている鈴木は、安定した出場機会を望むのではないだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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