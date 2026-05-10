◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日 大阪市・ヤンマースタジアム長居）

女子800メートルがタイム決勝で行われ、日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が3組に登場し、2分7秒47で、この組の6着、総合では7位となった。

これが社会人としてのデビュー戦。まだ高校生だった昨年の木南記念では、2位にとどまり悔し涙を流した。今シーズンと同様に「母の日」開催だったこともあり、レース後は「（優勝者に渡される）花束を持って帰りたかった」とも話していた。

今春に東大阪大敬愛高を卒業して積水化学に入社し、同社の女子陸上部「セキスイフェアリーズ」に所属。クラブチーム「TWOLAPS」で活動し、男子800メートルで12年ロンドン五輪に出場した代表兼コーチの横田真人さんに指導を受け、競技に打ち込む。

今大会が今季初戦で、シーズンの目標を「アジア大会と世界ジュニアで優勝したい強い思いがある。自己ベストを0・1秒でも更新できるようにしたい」と語る久保。自身の持つ日本記録（1分59秒52）の更新も視野に走り続ける。