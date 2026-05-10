横山裕の弟、テレビ登場→感動サプライズに反響 職業＆資格も判明「あったまいいー！」 日テレ『アナザースカイ』で実現
SUPER EIGHT・横山裕が、9日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）に出演した。
【写真】横山裕に弟・充さんがサプライズ退場日プレゼント
放送日に45歳の誕生日を迎えた横山は、3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを訪れた。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫る回となった。
横山は「忙しいなか、弟が来てくれて」と、末弟・充さんを紹介。「めっちゃ忙しいねんな、今な」「年度末で」という兄弟の会話の中で、充さんの職業が「税理士」だと明かされた。スタジオの今田耕司は「えっ！あったまいいー！」と驚いた。
ラストでは、充さんから横山へ、誕生日ケーキをサプライズプレゼント。感動的な光景となった。
ファンからは「充くん!!」「充くんとのツーショットだけで泣ける」「充と一緒に行けて良かったね 」「めっちゃ泣けた」など、多数の声がSNSなどで寄せられた。
【写真】横山裕に弟・充さんがサプライズ退場日プレゼント
放送日に45歳の誕生日を迎えた横山は、3兄弟で初めて海外旅行をした思い出の地、フィリピン・セブを訪れた。普段の姿とは違う「お兄ちゃん」としての素顔に迫る回となった。
横山は「忙しいなか、弟が来てくれて」と、末弟・充さんを紹介。「めっちゃ忙しいねんな、今な」「年度末で」という兄弟の会話の中で、充さんの職業が「税理士」だと明かされた。スタジオの今田耕司は「えっ！あったまいいー！」と驚いた。
ラストでは、充さんから横山へ、誕生日ケーキをサプライズプレゼント。感動的な光景となった。
ファンからは「充くん!!」「充くんとのツーショットだけで泣ける」「充と一緒に行けて良かったね 」「めっちゃ泣けた」など、多数の声がSNSなどで寄せられた。