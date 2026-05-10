◇女子ゴルフツアー ワールド・サロンパス・カップ最終日（2026年5月10日 茨城県 茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）

首位と1打差の2位から出た河本結（27＝RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝。メジャー初制覇を果たした。昨年10月のスタンレー・レディース・ホンダ以来のツアー5勝目。

河本は1番で5メートルのバーディーパットを沈めて単独首位の福山を捉えた。

5番パー5ではグリーン左からチップインイーグルを決めてリードを広げた。その後7番と9番でボギーを叩きハーフターン時には1打差に迫られた。

後半は13番、14番で連続ボギーを叩きリードを失った。しかし、17番パー5で第3打を20センチにつけるスーパーショットでバーディーを奪い突き放した。プロゴルファーの弟・力も駆けつけていたが、優勝で姉の貫禄を示した。

愛媛県出身の河本は18年プロテストに合格。19年アクサ・レディースで初優勝。20年から本格参戦した米ツアーでは好結果を残せなかった。しかし21年途中から日本ツアーに復帰すると、24年NEC軽井沢72で5年ぶりの復活優勝。25年には2勝を挙げてメルセデスランク3位に食い込んだ。今季は年間女王を目標に掲げている。