「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）

ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが日本時間１０日に行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回１分３２秒ＴＫＯ負けを喫した。日本選手として８人目の挑戦だったが、史上初のＵＦＣ世界王座獲得はならず。東京都内ではライブビューイング（ＬＶ）イベントが行われたが、ＰＲＩＤＥ、修斗、ＲＩＺＩＮなどから続く日本格闘技界の夢はまたも散り、大歓声の会場は一転して悲鳴に変わった。

ＬＶ会場では元ＵＦＣ戦士の宇野薫（５１）、現役の中村京一郎（２７）が解説を務め、チュートリアルの福田充徳もゲストとして熱視線を送った。平良が大型ビジョンのオクタゴンに登場すると盛り上がりは最高潮となり、壇上の出席者のマイクが聞こえないほどの大歓声が沸いた。平良は序盤からテイクダウンに成功しチャンスをつくり出したが、決めきれなかった。逆に２回終了直前にストレートを被弾してフラッシュダウンを喫し、以降はスタンドでパンチを被弾してストップ寸前まで追い込まれたものの、血みどろになりながらも応戦。ただ、最終５ラウンドにスタンドパンチでぐらつかされ、追撃のパウンドを食らいそうなところで止められた。

ＬＶ会場のファンも「達郎」コールで背中を押し続けたが、フィニッシュの瞬間は悲鳴の後、「あ〜」と一斉にため息が漏れた。ＵＦＣ王座挑戦経験もある宇野は「（王者）ヴァン選手が強かったですね。あれだけ（平良有利の）グラウンドの展開があったが、（フィニッシュまで）いかせないディフェンス力で、最後は得意のパンチで仕留める。マウントは取られても、バックにいかせないという意識がかなりあったのでは」と脱帽。中村は「まずはタイトルマッチまで来られたってこと（が大きい）」とうなずきつつ、「（平良からすればストップは）まだ早いよってところですよね」と涙に暮れる２６歳の心情をおもんぱかった。

当時パンクラスの高橋義生が１９９７年２月に日本選手としてＵＦＣ初勝利を挙げてから３０年目。ファン代表の福田は「悔しいっすね〜。絶対勝ってくれると思っていたんですけど、相手が強かったですね」と天を仰ぎ、「でも、ここから平良選手の第２章が始まるので。絶対にチャンピオンになってくれると信じているので、ここからですよ。喜べるのがまた今度に持ち越しってことで、またの機会に絶対に取ってくれると思います」と願いを込めた。

◆ＵＦＣ（アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ） 米国の総合格闘技団体で現在では人気・実力ともに世界最高峰。１９９３年１１月に第１回大会が開かれ、ホイス・グレイシー（ブラジル）が初代王者に輝いた。「オクタゴン」と呼ばれる八角形のケージ（金網）の中で試合を行われ、男子は８階級、女子は４階級で実施されている。過去に日本選手では近藤有己（ミドル級）、山本喧一（ライト級）、宇野薫（バンタム級）、桜井マッハ速人（ウエルター級）、岡見勇信（ミドル級）、堀口恭司（フライ級）、朝倉海（フライ級）がＵＦＣ世界王座に挑戦しているが、いずれも敗れて獲得できなかった。