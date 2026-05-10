右腹斜筋の張りで負傷者リストしているドジャースのムーキー・ベッツ内野手が9日（日本時間10日）、前日に続いて傘下3Aオクラホマシティー・コメッツの試合に出場。「3番遊撃」でスタメン出場し、2打数1安打1四球を記録。順調な回復ぶりをアピールした。

米メディア『ドジャースビート』によると、デーブ・ロバーツ監督はベッツについて「明日には戻ってくるだろう、そして（現地）月曜日のスタメンにいると期待している」と語ったという。

■明日にもチーム合流予定

この試合、「3番遊撃」で先発出場したベッツは3回裏の第2打席で中前打を記録。5回裏の第3打席ではABSチャレンジに成功し、四球で出塁。7回の守備からベンチへ退いた。

ベッツは前日の試合でも中前打を放ち、順調な回復ぶりをアピール。メジャー合流秒読みと見られており、11日（同12日）のジャイアンツ戦が復帰濃厚とされていたが、ロバーツ監督が「明日には戻ってくるだろう、そして（現地）月曜日のスタメンにいると期待している」と明かしたと、現地複数メディアで報じられた。

ドジャースは同日、ブレーブス先発のスペンサー・ストライダー投手に苦戦。8回まで無得点に抑えられて、2－7で敗れた。ナ・リーグ西地区の首位こそ維持しているものの、2位パドレスが0.5ゲーム差に迫っている現状。ベテランの復帰が打線に勢いをもたらすか。