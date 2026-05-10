ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦後、右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているムーキー・ベッツ内野手（33）を11日（同12日）の本拠でのジャイアンツ戦から復帰させる方針を明らかにした。

ベッツはこの日、前日8日に引き続き、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてソルトレーク戦に「3番・遊撃」でスタメン出場。2打数1安打1四球を記録した。初回無死一、二塁からの第1打席は空振り三振に倒れたが、3回2死一塁からの第2打席で相手投手の初球を捉え、中前打を記録。5回無死からの第3打席は四球で、7回の守備から交代した。

ロバーツ監督は試合後の会見で「彼はついさっき私にメッセージを送ってきました。まだ見ていませんが。なので、彼はここに来て、明日もチームに同行し、月曜日に向けて準備できると思っています」と話した。

ベッツは今季、8試合の出場で打率.179、2本塁打、7打点と調子が上がってくる前にILに入った形だが、実績、経験とも豊富なチームの精神的支柱の復帰はチームにとって明るい材料となる。