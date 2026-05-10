2児の母・木下優樹菜「急遽予定変更」夜な夜な作ったお弁当公開「砂浜で食べるの素敵」「唐揚げたっぷりでお子さん喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】元タレントの木下優樹菜が5月9日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「ボリューム満点」唐揚げ・卵焼き・ウインナーなど詰まった弁当
木下は「急遽予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで早起きした甲斐があるくらいみんな喜んで食べてた」とつづり、手作り弁当の写真や家族と砂浜で撮影した写真など複数枚を投稿。鳥の唐揚げや卵焼き、サラダなどの料理をテーブルいっぱいに広げている。どれも急遽作りこんだとは思えないクオリティで、豊富な品数となっている。
この投稿に「さすがのクオリティ」「砂浜で食べるの素敵」「どれも美味しそう」「唐揚げたっぷりでお子さん喜びそう」「愛情たっぷりですね」「食べてみたい」「ボリューム満点」「娘ちゃんたちが羨ましい」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「ボリューム満点」唐揚げ・卵焼き・ウインナーなど詰まった弁当
◆木下優樹菜、夜な夜な仕込んだ手作り弁当
木下は「急遽予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで早起きした甲斐があるくらいみんな喜んで食べてた」とつづり、手作り弁当の写真や家族と砂浜で撮影した写真など複数枚を投稿。鳥の唐揚げや卵焼き、サラダなどの料理をテーブルいっぱいに広げている。どれも急遽作りこんだとは思えないクオリティで、豊富な品数となっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に「さすがのクオリティ」「砂浜で食べるの素敵」「どれも美味しそう」「唐揚げたっぷりでお子さん喜びそう」「愛情たっぷりですね」「食べてみたい」「ボリューム満点」「娘ちゃんたちが羨ましい」など反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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