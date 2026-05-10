昨年7月にデビューしたボーイズグループAHOF（アホプ）が、6月に日本でコンサートを開く。同25日に大阪で「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK」を行い、東京（日程未定）でも同ツアーを開催する予定だ。

デビュー以来初のアジアツアーで、今月30日と31日にソウルで幕を開ける。8日にはソウル公演のポスターを公開。メンバー9人が白いシャツに黒いスーツを着たシンプルなものだった。韓国公営放送MBCは10日「さらに成熟したビジュアルで視線を奪った。特に統一感を演出したブラックスーツとメンバーの深みのあるまなざしが、ダークなオーラを一層際立たせた。何よりも、メンバーがこれまで披露してきたコンセプトとは対照的な雰囲気を漂わせ、新たな変身への期待感を高めた」と報じた。

ツアー・タイトルの「THE FIRST SPARK」は、小さな火花が巨大な光へと広がる過程を意味している。第1歩は、世界に強烈な存在感を刻むスパークになるという意志を示したものだ。

ソウル公演、日本公演後、7月にはクアラルンプールとマニラ、8月には台北、バンコク、香港と、アジア8都市で、10回の公演を開催する。