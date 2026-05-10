打首獄門同好会が、新たなコンセプトによるワンマンライブツアー『ライブハウス＆ホール ワンマンツアー 2026-2027』を2026年10月から2027年2月にかけて開催する。

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本ツアーでは、前半を“ライブハウス編”、後半を“ホール編”として構成。2度にわたって全国主要都市を巡る行程が予定されている。

“ライブハウス編”はオールスタンディングで、ライブハウスならではの熱量や一体感を楽しみたい人に向けた公演に。“ホール編”は全席椅子席となり、それぞれのパーソナルスペースを保ちながらライブを楽しみたい人に向けた公演となる。

こうした“ライブの楽しみ方”によって観覧方法を分ける試みは、2024年に開催されたツアーファイナル『20周年をがんばったベテラン』のアリーナブロック分けでも行われており、今回はそのコンセプトをさらに発展させ、ツアーそのものを分けて展開するものとなっている。

現時点では会場と日程のみ発表されており、開演時間やチケット価格などの詳細は後日発表。チケットの発売は7月頃を予定しており、詳細はツアー特設サイトで順次公開される。

なお、打首獄門同好会としてホールツアーを行うのは今回が初めてであり、ワンマンツアーとしても約5年ぶりの開催となる。

（文＝リアルサウンド編集部）