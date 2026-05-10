「凄すぎる…」「めっちゃそっくり」なんと歯ブラシで！鏡に描かれた日本人FWが圧巻のクオリティ！英クラブが公開
圧巻のクオリティだ。
古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが５月10日、日本語版の公式Xを更新。「これは凄すぎる...歯ブラシで描かれたキョーゴ」と綴り、ある男性が歯ブラシを起用に操り、鏡に古橋の似顔絵を描く映像を公開した。
髪の毛から描き始め、目、鼻、口と軽やかにペイント。最後に部屋の電気を消すと、そこには古橋そっくりのイラストがあった。この一部始終を見たファンからは「めっちゃそっくり」「なんかすげぇ」といったコメントが寄せられている。
現在31歳の古橋は、昨夏にフランス１部のレンヌからバーミンガムに加入した。しかし、得点を量産したセルティック時代のような輝きは放てず。今季リーグ戦でわずか１ゴールに留まるなか、先月に肩の手術でシーズンを一足先に終えた。
明るいキャラクターでも人気を博す日本人ストライカーは、完全復活なるか。来季は確かな活躍を見せたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄すぎる！古橋に超そっくり！圧巻の歯ブラシアート
古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが５月10日、日本語版の公式Xを更新。「これは凄すぎる...歯ブラシで描かれたキョーゴ」と綴り、ある男性が歯ブラシを起用に操り、鏡に古橋の似顔絵を描く映像を公開した。
髪の毛から描き始め、目、鼻、口と軽やかにペイント。最後に部屋の電気を消すと、そこには古橋そっくりのイラストがあった。この一部始終を見たファンからは「めっちゃそっくり」「なんかすげぇ」といったコメントが寄せられている。
現在31歳の古橋は、昨夏にフランス１部のレンヌからバーミンガムに加入した。しかし、得点を量産したセルティック時代のような輝きは放てず。今季リーグ戦でわずか１ゴールに留まるなか、先月に肩の手術でシーズンを一足先に終えた。
明るいキャラクターでも人気を博す日本人ストライカーは、完全復活なるか。来季は確かな活躍を見せたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄すぎる！古橋に超そっくり！圧巻の歯ブラシアート