スザンヌ「息子がわたしの老いた膝を労わってくれた」ミニスカ私服での2ショット公開「息子さん大きくなってる」「スラッとしてて綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントのスザンヌが5月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿での息子との2ショットを公開した。
【写真】39歳美女タレント「尊すぎる親子」ミニ丈私服で12歳息子と密着
スザンヌは「私服で着てたら息子がわたしの老いた膝を労わってくれた。ママ、膝が歳だね、まるくしたら大丈夫だよだって。優しくて傷つく笑」とコメントし、息子との2ショットを公開。グレーのパーカーとミニスカートのセットアップ姿の自身の膝を息子が両脇から横に引っ張り伸ばしている親子の一幕が収められている。
この投稿に、ファンからは「息子さんの発想面白すぎるし優しい」「尊すぎる親子」「セットアップすごく似合ってて可愛い」「スラッとしてて綺麗」「息子さん大きくなってる」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆スザンヌ、ミニスカコーデで息子と2ショット
スザンヌは「私服で着てたら息子がわたしの老いた膝を労わってくれた。ママ、膝が歳だね、まるくしたら大丈夫だよだって。優しくて傷つく笑」とコメントし、息子との2ショットを公開。グレーのパーカーとミニスカートのセットアップ姿の自身の膝を息子が両脇から横に引っ張り伸ばしている親子の一幕が収められている。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんの発想面白すぎるし優しい」「尊すぎる親子」「セットアップすごく似合ってて可愛い」「スラッとしてて綺麗」「息子さん大きくなってる」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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