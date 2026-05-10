篠原ともえ、手作りのキルティングバッグ公開「さすがのクオリティ」「売り物みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/10】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが5月9日までに自身のInstagramを更新。手作りバッグの制作動画を公開し反響を呼んでいる。
【写真】46歳ファッションデザイナー兼タレント「さすがのクオリティ」と話題の手作りバッグ
篠原は「キルティングバッグ 。ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」などとつづり、制作動画を公開。ふわふわとした質感やオシャレな縫い目が特徴的なキルティング生地を使用し、美術作品がモチーフの刺繍を施したハンドバッグを制作する姿を披露した。生地のカットからミシンで縫う様子や、完成したバッグを手に美術館へ向かう様子などを公開している。
この投稿に「さすがのクオリティ」「バッグ可愛すぎます」「プロの技ですね」「売り物みたい」「デザインも素敵」「オシャレですね」「バッグ手作りしちゃうの凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ファッションデザイナー兼タレント「さすがのクオリティ」と話題の手作りバッグ
◆篠原ともえ、バッグ制作動画を公開
篠原は「キルティングバッグ 。ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」などとつづり、制作動画を公開。ふわふわとした質感やオシャレな縫い目が特徴的なキルティング生地を使用し、美術作品がモチーフの刺繍を施したハンドバッグを制作する姿を披露した。生地のカットからミシンで縫う様子や、完成したバッグを手に美術館へ向かう様子などを公開している。
◆篠原ともえの投稿に反響
この投稿に「さすがのクオリティ」「バッグ可愛すぎます」「プロの技ですね」「売り物みたい」「デザインも素敵」「オシャレですね」「バッグ手作りしちゃうの凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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