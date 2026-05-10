昨年４月にテレビ東京ニューヨーク支局に赴任した同局の片渕茜キャスターが９日に自身のＳＮＳを更新。最新姿をアップした。

インスタグラムで「モーサテサタデーご覧いただきありがとうございました」と始めて、「これまでトランプ大統領は“ＴＡＣＯトレード”＝いつも尻込みすると揶揄されてきました。そして、新たにマーケットで広まりつつあるのはタコスではなく、ナチョス。“ＮＡＣＨＯトレード”です」とつづり、ナチョスを持ったモノトーンファッションの片渕アナの姿をアップした。

続けて「Ｎｏｔ Ａ Ｃｈａｎｃｅ Ｈｏｒｍｕｚ Ｏｐｅｎｓ＝ホルムズ海峡が開く見込みはないという意味で、アメリカとイランの停戦ニュースが流れても、混乱はすぐには解消されないという見方。原油高を一時的ではなく、長く続く市場環境ととらえ、ポジションを変える投資家も出始めているようです」と用語を解説し、最後に「ナチョスは、放送終わりに支局メンバーで美味しくいただきました」と締めた。

この投稿には「めちゃくちゃ綺麗＆美味しそう〜」「モノトーンのファッション素敵」「一緒に食べたい」「コレが噂のナチョね」「いつ見ても美しい」「一段とお美しく」などの声が寄せられている。