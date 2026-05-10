「春季高校野球大阪大会・決勝、履正社７−６関大北陽」（１０日、大阪シティ信用金庫スタジアム）

履正社が九回に逆転勝ちして２０１６年以来１０年ぶりの優勝を果たし、近畿大会出場を決めた。

二回は４四死球に１失策と相手のミスもあり３点を先制。しかし四回に１点を返されると、五回は２者連続死球からピンチに。一塁への内野安打、適時失策、押し出し四球、犠飛、野選と守備も乱れ、５点を失った。

それでも六回と八回に１点ずつ返し１点差に。そして九回。１死から先頭が四球で出ると、小杉悠人内野手（３年）の適時二塁打で同点に。さらに左翼の落球と死球で１死満塁となると川口壱茶内野手（２年）の犠飛で勝ち越しに成功し、そのまま逃げ切った。

多田晃監督（４７）は「秋も春の練習試合でも競った試合では勝負弱いところがあった。今日の試合のような展開で勝ち越して勝ち切れたのは収穫だった」と語った。逆転できた要因については「今大会通じてベンチの雰囲気が前向き。大商大堺に秋（秋季大阪大会５回戦）負けた時よりは自主性を持ってやっていこうとしてくれている」と明かした。

中日でプレーした辻哲也さんが祖父、西武の辻竜太郎２軍野手チーフコーチが父の竜乃介主将（３年）は、ミスが続いた試合中には「自分たちの野球をやろう」とチームを冷静に鼓舞。表彰式で優勝旗を受け取り、「こんなに重いんだと思った」と笑顔を見せた。