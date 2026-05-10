篠原ともえ、手作りの“キルティング作品”を披露 ミシンを巧みに使いこなし縫い上げ「天才的で本当に好き」「魔法使いみたい」と反響
歌手や俳優、デザイナー、音楽プロデューサーなどマルチに活動する篠原ともえ（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。「キルティングバッグ」を手作りする様子を披露した。
【動画】「天才的」「魔法使いみたい」“職人技”でキルティングバッグを縫い上げる篠原ともえ
「ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」とつづり、動画をアップ。真剣な眼差しで器用にミシンを操り、キルト素材の肩掛けバッグを完成させている。出来上がったバッグを手に、気分“ルンルン”で国立工芸館へ向かう様子を披露した。
篠原の裁縫の腕前に、コメント欄には「毎回手から生まれる作品たち素敵すぎます」「天才的で本当に好き」「リボンの淡い組み合わせといい、質感素敵 欲し〜」「作りたいものを作れる技が素敵すぎます」「ほんとすてきなものばかり生み出しますね」「裁縫できる人って魔法使いみたい」など、絶賛の声が多く寄せられている。
【動画】「天才的」「魔法使いみたい」“職人技”でキルティングバッグを縫い上げる篠原ともえ
「ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」とつづり、動画をアップ。真剣な眼差しで器用にミシンを操り、キルト素材の肩掛けバッグを完成させている。出来上がったバッグを手に、気分“ルンルン”で国立工芸館へ向かう様子を披露した。
篠原の裁縫の腕前に、コメント欄には「毎回手から生まれる作品たち素敵すぎます」「天才的で本当に好き」「リボンの淡い組み合わせといい、質感素敵 欲し〜」「作りたいものを作れる技が素敵すぎます」「ほんとすてきなものばかり生み出しますね」「裁縫できる人って魔法使いみたい」など、絶賛の声が多く寄せられている。