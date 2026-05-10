「あなたのために枕を2つ用意してるのに、その向きで寝られると困ります」



【写真】2つある枕をブロックするように横向きで寝るわんこ

そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、コーギーの「レオ」くん（5歳・男の子）。飼い主さんが添い寝できるようにと枕を2つ並べて用意したにもかかわらず、レオくんはその枕に背を向け、布団の中央にゴロン。体を横に伸ばし、まるで“壁”のように布団を占拠してしまっています。



この投稿には1万件を超える“いいね”が寄せられ、「確信犯？」「3つ目のいい枕が」「寝られませんねwww」など、思わず笑ってしまう声が集まりました。Xユーザー・コーギーのレオさん（@kkkllleo）に話を聞きました。



枕を増やしても変わらない…自由すぎる寝相

ーー撮影時の状況を教えてください。



「寝る前に布団を敷くと、必ずレオが先に布団に寝ます。もともとは枕を1つだけ用意していたのですが、レオが人間のように頭をのせて寝ることが多くなり、気づけば人間が枕なしで寝ることもあったため、いつの間にか2つ用意するようになりました。ただ、ときどき変な場所や向きで寝ることがあるんです。掛け布団の上に寝てしまって人間が布団を掛けられなくなったり、ぬいぐるみが布団の上に散らばっていたり…。その日によって状況も違って、おもしろいです」



ーーこの光景を見た感想は？



「『いつものことか…』と思いつつ、あまりにも布団に垂直に寝ていたので、思わず笑ってしまいました。リプライで“3個目の枕”と言われていて、『確かに！』と思い、さらに笑いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「私が横になれるスペースがないときは、レオをいつもの寝る場所へ移動させます。17kgあるのでなかなか大変です。しかも動かすと毎回、迷惑そうな顔をされます」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「人が大好きで、散歩中にすれ違う人はみんな自分のことが好きだと思っているタイプです。外では愛想を振りまくのに、家では意外と素っ気なくて…。抱きついたり、かまいすぎたりすると迷惑そうな顔をされるので少し寂しいです。感情が顔に出やすい子なので、見ていて飽きません。また、とても頭がよく食いしん坊で、おやつをくれる人やタイミング、シチュエーションをよく覚えているので気が抜けません」



リプライには、レオくんの寝姿に共感やツッコミの声が多く寄せられています。



「確信犯？」

「うちもコレ！」

「3つ目のいい枕が」

「寝られませんねwww」

「くるくる巻きにしたみたい」

「わんこって横に寝ますよね（笑）」

「猫だけかと思ったら犬もやるのね」

「我が家ではこれを“ワイド寝”と言ってる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）