福岡市、３５００万円かけ月１回スタート

福岡市は４月から、九州・山口・沖縄の県庁所在地・政令市の中では初めて、市立中学校と特別支援学校の和食献立時の給食で月１回、牛乳の代わりにお茶を出す試みを始めた。

食べ合わせを考慮したという。同様の取り組み事例はほかにもあるが、栄養確保などを理由に広がりは限定的だ。九州最大の都市で定着するか、注目される。（原聖悟）

福岡市の「お茶給食」がスタートした４月１５日昼、市立席田（むしろだ）中（博多区）の教室の生徒の机上には、２００ミリ・リットル入りの九州産の緑茶のパックが配膳された。メニューは赤飯と福岡の郷土料理「がめ煮」。生徒たちはお茶を飲みながら箸をすすめていた。３年の女子生徒（１４）は「お茶のほうがご飯に合うのでうれしい」と笑顔を見せた。男子生徒（１４）は「牛乳も好きなので、お茶とどちらでもいい」と語った。

お茶給食の対象は市立中・特別支援学校計７１校で、生徒数は約４万人に上る。昨年１０月の市の教育会議で教育委員の一人が「児童生徒から『牛乳は和食と合わない』という意見がある」と提案し、市長らが賛同。試行することになった。６月からは、市立小など１５１校（約８万人）でも始める。

牛乳を月１回別の飲み物に代えた自治体では、横浜市が市立小で、カレーの日にプルーン味の飲むヨーグルトにし、少なくとも１５年以上続けている。市教委の担当者は「カレーに合うと好評。卒業生の思い出になっている」と話す。京都市でも２０１５年度から実施。市立小中で京野菜などを使った和食の日は、自宅からお茶などの飲み物を持参してもらう。両市とも食べ合わせを考えたという。

栄養とコストは牛乳優位

ただ、牛乳は栄養面に優れ、戦後の子どもの栄養失調を改善するため給食に導入された経緯があり、代える動きは広がっていない。文部科学省などによると、牛乳１パック（２００ミリ・リットル）で摂取できるカルシウムは、小学生だと１日に必要とされる量の３分の１、中学生では４分の１に達し、エネルギーも取れる。お茶では及ばない。

茶どころの静岡市は地産地消のため、２２年度から小中学校で年数回お茶に代えたが、栄養面から１年半でやめた。

福岡市教委がお茶給食試行前に栄養教諭、調理師に行ったアンケート調査でも、摂取栄養不足を懸念する意見が相次いだ。福岡県内の栄養教諭の一人は「牛乳を代えることには抵抗がある」と話した。

コスト面も牛乳は供給体制が整っており、同市の場合は輸送費含め１パック６９円と、緑茶より３０円安い。今年度の試行には新たに約３５００万円かかるという。九州地方のある市教委の担当者は「お茶提供に関心はあるが、栄養とコストを考えると難しい」と明かす。

福岡市はお茶給食による摂取栄養の不足は、乳製品やカルシウムが豊富な別食材の追加で補い、コストは予算増で対応する。市教委給食運営課の野原健課長は「子どもたちへのアンケートや栄養摂取状況をみて、継続するかどうか判断する」とした。

学校給食に関する文科省の報告書では、給食で子どもの全ての栄養を摂取することは限界があり、家庭とのバランスが重要だとも指摘する。「様々な食に触れられるようにすることが大切」としている。

鹿児島純心女子短大の榊（さかき）順子教授（学校栄養教育）は「給食は食育や地産地消の役割もある。何をどう提供するかは調理現場と子ども、地域の意見を踏まえながら決めていくことが大切だ」と話している。