テレ東「世界卓球」男子団体決勝をきょう深夜生中継 坂道グループ3番組が放送休止 『乃木坂工事中』『そこ曲がったら、櫻坂？』『日向坂で会いましょう』
テレビ東京はきょう10日、午後11時45分より『世界卓球2026』男子団体決勝「日本×中国」を生中継する。これに伴い、『乃木坂工事中』（毎週日曜 深0：15）、『そこ曲がったら、櫻坂？』（同 深0：50）、『日向坂で会いましょう』（同 深1：20）の3番組が休止となる。
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各番組が公式Xなどを通じて、休止を伝えた。
『乃木坂工事中』は、「本日の#乃木坂工事中 ですが、世界卓球 男子決勝進出に伴い放送休止となりました」「次回放送は5/17（日）24:15〜予定です」と案内。「今後の放送予定につきましては、改めてお知らせいたします！」と呼びかけた。
『そこ曲がったら、櫻坂？』は「本日の #そこ曲がったら櫻坂 ですが、世界卓球 男子決勝進出に伴い放送休止となりました。次回放送は5/17（日）24:50〜【力を合わせて豪華ケータリングをゲット！春のBACKS祭り！後半】を放送予定ですのでお楽しみに！」と投稿した。
『日向坂で会いましょう』は「本日の #日向坂で会いましょう ですが、世界卓球 男子決勝進出に伴い休止となりました。次回は5月17日（日）25時20分〜【17thシングルヒットキャンペーン】となります。【坂井新奈の公式お姉ちゃんを決めましょう!!後編】は5月24日（日）に放送しますのでお楽しみに！みんなで卓球を応援しましょう!!」と、卓球日本チームにもエールを送った。
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各番組が公式Xなどを通じて、休止を伝えた。
『乃木坂工事中』は、「本日の#乃木坂工事中 ですが、世界卓球 男子決勝進出に伴い放送休止となりました」「次回放送は5/17（日）24:15〜予定です」と案内。「今後の放送予定につきましては、改めてお知らせいたします！」と呼びかけた。
『日向坂で会いましょう』は「本日の #日向坂で会いましょう ですが、世界卓球 男子決勝進出に伴い休止となりました。次回は5月17日（日）25時20分〜【17thシングルヒットキャンペーン】となります。【坂井新奈の公式お姉ちゃんを決めましょう!!後編】は5月24日（日）に放送しますのでお楽しみに！みんなで卓球を応援しましょう!!」と、卓球日本チームにもエールを送った。