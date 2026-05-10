King & Prince、初のトラベルバラエティ誕生 米LAで絆を試す“待ち合わせミッション”に挑戦
【モデルプレス＝2026/05/10】King & Princeによる初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』（全9話）が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。あわせて、ふたりの飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁された。
【写真】キンプリ、“ベストフレンド”とのキラキラ王子様ビジュアル
本番組では、King & Princeの永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing & Prince。ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince： What We Got 〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など彼らの魅力とともに、心躍る取り組みで話題を呼んできた。今回ディズニープラスで独占配信される本番組でも、ふたりの深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。
解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんなふたりの“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しなふたりの絆をより感じられる。
そして、ティザー予告で使用されているのは、2025年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった本楽曲だが、『King & Princeがまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われている。LAの清々しい青空とリラックスしたふたりの楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“ふたりを照らすSong”として本番組に彩りを添えている。
そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組「キントレ」で彼らと歩んできたスタッフ陣だ。長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違うふたりのありのままの素顔が詰め込まれている。次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受ける。
前述のプロジェクトを通して絆を深め、2025年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、2025年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。この度、新たなスペシャルアートが解禁された。今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定。会場では、限定アイテムの販売のほか、特別制作のKing & Prince着用衣装の展示や、イベント限定のフォトスポットを設置予定。POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」での夢の空間を楽しむことができる。（modelpress編集部）
【東京】
開催期間：2026年5月22日（金）〜6月7日（日）
営業時間：11：00〜20：00 ※5月22日（金）〜5月24日（日）は11：30〜20：00
場所：TOWER SPACE SHIBUYA（タワーレコード渋谷店 2F）
住所：東京都渋谷区神南1-22-14
【福岡】
開催期間：2026年6月20日（土）〜6月30日（火）
営業時間：10：00〜20：30 ※6月20日（土）、6月21日（日）は10：30〜20：30
場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店店内）
住所：福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F
【仙台】
開催期間：2026年7月10日（金）〜7月20日（月・祝）
営業時間：10：00〜20：00
場所：タワーレコード仙台パルコ店
住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ1 8F
【名古屋】
開催期間：2026年7月25日（土）〜8月3日（月）
営業時間：10：00〜20：00
場所：タワーレコード名古屋パルコ店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 パルコ東館6F
【大阪】
開催期間：2026年8月14日（金）〜8月30日（日）
営業時間：11：00〜21：00
場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店店内）
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6F
【東京（最終会場）】
開催期間：2026年8月18日（火）〜8月31日（月）
営業時間：11：00〜22：00 ※最終日8/31は20：00まで
場所：タワーレコード渋谷店 1F特設スペース
住所：東京都渋谷区神南1-22-14
※一部日程で営業時間変更の可能性あり
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【写真】キンプリ、“ベストフレンド”とのキラキラ王子様ビジュアル
◆キンプリ、ディズニープラスで新番組誕生
本番組では、King & Princeの永瀬廉と高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんなふたりの“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しなふたりの絆をより感じられる。
そして、ティザー予告で使用されているのは、2025年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」。ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった本楽曲だが、『King & Princeがまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われている。LAの清々しい青空とリラックスしたふたりの楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“ふたりを照らすSong”として本番組に彩りを添えている。
そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組「キントレ」で彼らと歩んできたスタッフ陣だ。長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違うふたりのありのままの素顔が詰め込まれている。次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受ける。
◆“ベストフレンド”ミッキーマウス＆キンプリ、3ショット解禁
前述のプロジェクトを通して絆を深め、2025年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、2025年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。この度、新たなスペシャルアートが解禁された。今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されている。
そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定。会場では、限定アイテムの販売のほか、特別制作のKing & Prince着用衣装の展示や、イベント限定のフォトスポットを設置予定。POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」での夢の空間を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆Mickey ＆ Friends×King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」 開催地情報
【東京】
開催期間：2026年5月22日（金）〜6月7日（日）
営業時間：11：00〜20：00 ※5月22日（金）〜5月24日（日）は11：30〜20：00
場所：TOWER SPACE SHIBUYA（タワーレコード渋谷店 2F）
住所：東京都渋谷区神南1-22-14
【福岡】
開催期間：2026年6月20日（土）〜6月30日（火）
営業時間：10：00〜20：30 ※6月20日（土）、6月21日（日）は10：30〜20：30
場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店店内）
住所：福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F
【仙台】
開催期間：2026年7月10日（金）〜7月20日（月・祝）
営業時間：10：00〜20：00
場所：タワーレコード仙台パルコ店
住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ1 8F
【名古屋】
開催期間：2026年7月25日（土）〜8月3日（月）
営業時間：10：00〜20：00
場所：タワーレコード名古屋パルコ店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 パルコ東館6F
【大阪】
開催期間：2026年8月14日（金）〜8月30日（日）
営業時間：11：00〜21：00
場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店店内）
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6F
【東京（最終会場）】
開催期間：2026年8月18日（火）〜8月31日（月）
営業時間：11：00〜22：00 ※最終日8/31は20：00まで
場所：タワーレコード渋谷店 1F特設スペース
住所：東京都渋谷区神南1-22-14
※一部日程で営業時間変更の可能性あり
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