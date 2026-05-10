中村静香（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/05/10】女優の中村静香が5月9日、自身のInstagramを更新。ショート丈インナーにＧジャンとデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。

【写真】37歳グラドル＆女優「スタイル抜群」美くびれ大胆コーデ

◆中村静香、ショート丈インナーから美ウエストチラリ


中村は「仲良しのメイクさん、スタイリストさんとお散歩 あと5時間は話し足りないねーって」とコメントし、街中でのショットを公開。ドリンクを手にした、白いショート丈インナーにＧジャンとダメージ加工のデニムパンツを合わせたデニムコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。

◆中村静香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「カジュアルなコーデも似合う」「くびれが美しい」「楽しそうな笑顔に癒される」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】