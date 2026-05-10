中村静香、美ウエストのぞくショート丈インナーのデニムコーデ公開「くびれが美しい」「カジュアルなコーデも似合う」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の中村静香が5月9日、自身のInstagramを更新。ショート丈インナーにＧジャンとデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。
【写真】37歳グラドル＆女優「スタイル抜群」美くびれ大胆コーデ
中村は「仲良しのメイクさん、スタイリストさんとお散歩 あと5時間は話し足りないねーって」とコメントし、街中でのショットを公開。ドリンクを手にした、白いショート丈インナーにＧジャンとダメージ加工のデニムパンツを合わせたデニムコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「カジュアルなコーデも似合う」「くびれが美しい」「楽しそうな笑顔に癒される」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳グラドル＆女優「スタイル抜群」美くびれ大胆コーデ
◆中村静香、ショート丈インナーから美ウエストチラリ
中村は「仲良しのメイクさん、スタイリストさんとお散歩 あと5時間は話し足りないねーって」とコメントし、街中でのショットを公開。ドリンクを手にした、白いショート丈インナーにＧジャンとダメージ加工のデニムパンツを合わせたデニムコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆中村静香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カジュアルなコーデも似合う」「くびれが美しい」「楽しそうな笑顔に癒される」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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