4児の母・東原亜希、17歳長女のバースデーフルーツゼリー披露「体重管理に配慮した手作り素敵」「フルーツも愛情もたっぷり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの東原亜希が5月9日、自身のInstagramを更新。長女の17歳誕生日に手作りしたフルーツゼリーを公開した。
【写真】43歳4児の母モデル、体重管理に配慮した手作りスイーツ
東原は「自分の子どもが17歳なのに驚いているのか、自分が17歳の子どもの親だということが信じられないのか」と長女が17歳になった心境をつづり、「試合直前、体重管理もありケーキは食べれなかったのでフルーツゼリー作りました」とコメント。「1」と「7」のろうそくが立てられた、いちごやブルーベリー、みかん、キウイなど多種のフルーツがぎっしりと詰まった手作りの丸いフルーツゼリーを公開した。
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「フルーツも愛情もたっぷり」「綺麗なゼリー」「体重管理に配慮した手作り素敵」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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【写真】43歳4児の母モデル、体重管理に配慮した手作りスイーツ
◆東原亜希、手作りのフルーツゼリー公開
東原は「自分の子どもが17歳なのに驚いているのか、自分が17歳の子どもの親だということが信じられないのか」と長女が17歳になった心境をつづり、「試合直前、体重管理もありケーキは食べれなかったのでフルーツゼリー作りました」とコメント。「1」と「7」のろうそくが立てられた、いちごやブルーベリー、みかん、キウイなど多種のフルーツがぎっしりと詰まった手作りの丸いフルーツゼリーを公開した。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「フルーツも愛情もたっぷり」「綺麗なゼリー」「体重管理に配慮した手作り素敵」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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