◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週 第２日▽東大８―５法大（１０日・神宮）

東大が法大に連勝し、２０１７年秋以来となる勝ち点を挙げた。春のリーグ戦での勝ち点は、１９９７年春に立大から挙げて以来２９年ぶりで、法大からは１９５３年春以来７３年ぶり。さらに春の法大戦で２戦連勝の勝ち点奪取は、１９２８年以来９８年ぶりと記録づくめの勝利となった。

好打者がそろう法大打線に、東大が打ち勝った。初回に２点、３回に１点を失う嫌な流れだったが、２回に１点、３回には長谷川優（２年＝新潟明訓）のリーグ戦１号となる左越え２ランで同点に追いついた。さらに４回には３番・秋元諒（３年＝市川）が２死二、三塁から左翼へ２点適時二塁打を放って勝ち越しに成功した。

東大打線の勢いは止まらず、５回にも３本の安打を集めて２点を追加。７回にも１点を追加した。投手陣は４回以降、法大に反撃を浴びながらも逃げ切った。１３安打８得点で打ち勝って連勝を決め、今年のスローガン「勝撃（しょうげき）」を体現。チーム一丸でつかんだ９年ぶりの勝ち点となった。