◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第2日 2回戦 東大 8―5 法大（2026年5月10日 神宮）

東大が法大に連勝し、17年秋に同じく法大から記録して以来17季ぶりとなる勝ち点1を挙げた。春季リーグ戦での勝ち点は1997年の立大戦以来、29年ぶりとなった。

1回戦で松本慎之介（3年＝国学院久我山）が初完投勝利を挙げて先勝。この日は初回に先発の江口直希（4年＝海城）が2点を献上して苦しい戦いとなったが、打線が13安打8得点と奮起した。

2回に1点を返すと、2点差を追う3回には長谷川優（2年＝新潟明訓）が逆方向となる左翼席へ同点の2ラン。リーグ初本塁打でチームを勢いづかせた。

4回には秋元諒（3年＝市川）の勝ち越し2点二塁打。5回にも伊藤滉一郎（4年＝県千葉）が中越えの2点二塁打と法大の投手陣を打ち崩した。

3回からは中根慎士郎（2年＝筑波大駒場）が2回を1失点、5回からは左腕・小山喜弘（2年＝灘）が懸命の力投。最後は5番手の池田剛志（2年＝江戸川学園取手）が法大打線を3者凡退に抑え、リードを守り切った。

▼東大・池田 9回アタマから行くぞと言われていました。ブルペンでは緊張していました。実際に入ったら集中することができた。よかったなと思います。自分のピッチングをいつも通りやろうと考えていた。最後に力を出せました。

▼法大・大島監督 執念のある守備、打撃にやられました。良いプレーがたくさん出ていた。（次戦に向けて）何も考えられないですね…。