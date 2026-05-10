『アド街』西武鉄道沿線を5週連続で特集 所沢、池袋、飯能… ムーミンバレーパークも？ 鉄道“ジャック”
テレビ東京で放送中の『出没！アド街ック天国』（毎週土曜 後9：00）が、16日から5週連続で西武鉄道沿線を特集することが発表された。好評の鉄道コラボシリーズ第3弾で、池袋線・多摩川線ではコラボも行う。
【写真】鉄道もジャック！『アド街』に染まった電車
テレ東では、16、23、30日、6月6、13日の『アド街』で、5週連続で西武線沿線を特集する。アド街の新シリーズとして、約1ヶ月間を通して同じ鉄道会社の沿線の街に出没中。第1弾は東武鉄道沿線、第2弾は京王線・井の頭線沿線を特集した。第3弾となる今回は、西武池袋線・西武多摩川線とタッグを組み、5週連続で西武線沿線を盛り上げる。
放送ラインナップは、16日が「所沢駅」、23日が「東長崎駅」、30日が「飯能駅」、6月6日が「西武多摩川線」、同13日が「池袋の30年」。これからの季節に訪れたいおすすめスポットからディープな名所まで、アド街ならではの切り口で、駅周辺の街を紹介する。
11日〜6月7日までの期間中、西武池袋線と西武多摩川線でそれぞれ1編成ずつ、中づりポスターをアド街がジャック。アド街が出没する駅に出演者たちが実際に現れるようなデザインとなっており、その場所にちなんだキャッチコピーも見どころとなっている。
そのほか、11〜17日まで、西武鉄道池袋駅構内のスマイル・ステージビジョンAで、ここでしか見られないサイネージ動画を公開する。11日〜6月7日までの期間、西武池袋線・西武多摩川線の各駅にオリジナルポスターを掲出。沿線のさまざまな駅を、アド街が華やかに彩る。
公開された30日の番組のカットでムーミンバレーパークのムーミンの姿も確認できる。
【写真】鉄道もジャック！『アド街』に染まった電車
テレ東では、16、23、30日、6月6、13日の『アド街』で、5週連続で西武線沿線を特集する。アド街の新シリーズとして、約1ヶ月間を通して同じ鉄道会社の沿線の街に出没中。第1弾は東武鉄道沿線、第2弾は京王線・井の頭線沿線を特集した。第3弾となる今回は、西武池袋線・西武多摩川線とタッグを組み、5週連続で西武線沿線を盛り上げる。
11日〜6月7日までの期間中、西武池袋線と西武多摩川線でそれぞれ1編成ずつ、中づりポスターをアド街がジャック。アド街が出没する駅に出演者たちが実際に現れるようなデザインとなっており、その場所にちなんだキャッチコピーも見どころとなっている。
そのほか、11〜17日まで、西武鉄道池袋駅構内のスマイル・ステージビジョンAで、ここでしか見られないサイネージ動画を公開する。11日〜6月7日までの期間、西武池袋線・西武多摩川線の各駅にオリジナルポスターを掲出。沿線のさまざまな駅を、アド街が華やかに彩る。
公開された30日の番組のカットでムーミンバレーパークのムーミンの姿も確認できる。