King＆Princeが10日、都内でディズニープラス「King＆Princeがまちあわせin LA」（6月配信開始）スペシャルローンチイベントに出席した。集まった観客に、番組の放送をサプライズで発表した。

ロサンゼルスを舞台に、2人の絆を試す「待ち合わせミッション」に挑戦するトラベルバラエティー。台本と演出いっさいなしの等身大の素顔とリアクションが満載となっている。

なにも知らないティアラの前に2人がにこやかに登壇。永瀬廉の「ご覧いただきたいものがあります」との言葉で流れたのは番組の予告。拍手が上がる中、郄橋海人は「なんと！ディズニープラスで僕たちの新しい番組の独占配信が決定しました」と報告。永瀬は「この夏はわれわれとみなさんで待ち合わせということですよ」と笑顔を見せた。

企画・制作は日本テレビ「キントレ」のスタッフ陣が手掛けた。郄橋は「本当にウソがなくてマジでやらせてくれるチーム。本当にそういう感じで行くんだなと思った。LAの空気を感じながら2人でリラックスして素の姿を見せることが出来た」と振り返った。

見どころについて、永瀬は「人気スポットがめちゃくちゃ出てくる。すてきな場所に行かせていただいたので、どういう反応するとかリアクションも楽しんでもらえると思います」とアピール。郄橋は「普段から毎日一緒に過ごしている人と一緒に海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだと。存在を尊く思ってしまう、2人の関係ってかけがえないものなんだと改めて実感させられました」と番組を通じてさらに永瀬への思いが強くなったことを話した。