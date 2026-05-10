◆米大リーグ ドジャース２―７ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で完敗を喫し、連勝は「２」で止まった。７点を追う９回１死二塁からパヘスが２ランを放つも、反撃もここまで。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２三振の内容で３戦連続安打をマークした。

ブレーブス先発のＳ・ストライダー投手は、２３年には２０勝を挙げた１６０キロ超の速球を誇る剛腕だ。大谷に対しては、初回先頭の１打席目は内角直球で空振り三振。３回２死走者なしの２打席目も難なく一ゴロに打ち取ると、６点を追う６回先頭の３打席目は圧巻の３球三振で完勝して見せた。

ストライダーは６回８Ｋ無失点の快投。試合後、大谷との対戦について問われると「（何が有効だった？）分からない。ただ正確に投球を実行しただけ。彼とは以前、数回対戦したことがあるが、もう随分前のことだ。参考にできる材料はいくつかあったが、どんな打者が相手でも、自分の強みを出し切ることができれば手応えを感じられるし、今日はそれをうまくこなすことができた」と充実感をにじませた。