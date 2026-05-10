ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）にて、『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）を6月に独占配信することを発表！

ディズニープラス『King & Princeがまちあわせ in LA』

番組タイトル：『King & Princeがまちあわせ in LA』 ディズニープラスにて6月独占配信開始

出演：

King & Prince

永瀬 廉（Ren Nagase）

郄橋 海人（Kaito Takahashi）

この度、King & Prince初のトラベルバラエティ『King & Princeがまちあわせ in LA』が6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定！

本番組ではKing & Princeの永瀬廉と郄橋海人が、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。

台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける―！

新たな番組の発表に加え、ふたりの飾らない素顔を捉えたティザー映像とファーストルックが解禁となりました。

これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing & Prince。

ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など彼らの魅力とともに、心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。

今回ディズニープラスで独占配信される本番組でも、ふたりの深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができます。

解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。

日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていきます。

楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬廉と郄橋海人。

そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出しています。

そして、ティザー予告で使用されているのは、昨年King & Princeが自ら日本語訳詞を手がけるなど愛情を込めて制作した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」

ミュージックビデオではミッキー＆フレンズとの貴重な共演が実現したことでも話題となった本楽曲だが、『King & Princeがまちあわせ in LA』の本編中でも印象的に使われています。

LAの清々しい青空とリラックスしたふたりの楽しげな雰囲気にぴったりとマッチし、歌詞の一節にもある、“世界の端まで照らすSong”というフレーズのとおり、“ふたりを照らすSong”として本番組に彩りを添えています。

そして、本番組を企画・製作したのは、約3年にわたりレギュラー番組「キントレ」で彼らと歩んできたスタッフ陣。

長年活動を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、ステージ上とは一味違うふたりのありのままの素顔が詰め込まれています。

次第に難易度が上がる“まちあわせミッション”の最後には、LAの街を駆け回るスケール感たっぷりのチャレンジも待ち受けます。

ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦するグループ初のトラベルバラエティ！

ディズニープラス『King & Princeがまちあわせ in LA』は、2026年6月より配信スタートです。

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